Лебедев призвал ФИФА обратить внимание на грузинские клубы

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев считает, что ФИФА обязана обратить внимание на антироссийские акции грузинских клубов. Кутаисское «Торпедо», тбилисский «Локомотив» и «Рустави» вышли на матчи чемпионата Грузиии в футболках с антироссийскими лозунгами.
«Международная федерация футбола обязана отреагировать в рамках своих полномочий на подобное поведение футболистов на поле во время официальных игр», – написал Лебедев в твиттере.
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