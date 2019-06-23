Болельщики батумского «Динамо» изобразили свинью в цветах российского флага (фото) - Советский спорт
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23 июня 2019 18:10ФутболКоноплев Александр

Болельщики батумского «Динамо» изобразили свинью в цветах российского флага (фото)

Очередная выходка.

Болельщики батумского «Динамо» вывесили оскорбительный баннер на матче 19-го тура чемпионата Грузии с «Сабуртало». На изображена свинья в цветах российского флага. Также на полотне была надпись на грузинском «Оккупанты Кавказа» и нецензурная надпись на английском.

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