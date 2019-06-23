24 июня Мурило присоединится к «Локомотиву» на сборе в Австрии

Защитник московского «Локомотива» Мурило начнет подготовку к следующему сезону в составе столичного клуба.
Как сообщает Sport24.ru, завтра, 24 июня, игрок отправится в Австрию, где присоединится к команде.
Ранее наставник красно-зеленых Юрий Семин заявил, что футболист будет работать в составе «Казанки», которая находится в Москве.
По словам Семина, этот трансфер не был согласован с тренерским штабом, поэтому специалист ничего не смог сказать об игре этого защитника.
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