Бывший голкипер «Наполи» может перейти в «Ювентус»

Голкипер «Милана» Пепе Рейна привлек внимание руководства «Ювентуса».
Согласно источнику, вратарь туринского клуба Маттиа Перин недоволен своим положением в команде и хочет уйти.
Отмечается, что новый главный тренер «Юве» Маурицио Сарри решил заменить итальянца, подписав 36-летнего Рейну.
В минувшем сезоне голкипер «россонери» провел 12 матчей, пропустил 15 голов и трижды оставлял ворота «сухими». Его контракт с «Миланом» в силе до 30 июня 2021 года.
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