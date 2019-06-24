Бывший голкипер «Наполи» может перейти в «Ювентус» - Советский спорт
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24 июня 2019 13:52ФутболГичунцев Артур

Бывший голкипер «Наполи» может перейти в «Ювентус»

Об этом сообщает Calciomercato.

Голкипер «Милана» Пепе Рейна привлек внимание руководства «Ювентуса».

Согласно источнику, вратарь туринского клуба Маттиа Перин недоволен своим положением в команде и хочет уйти.

Отмечается, что новый главный тренер «Юве» Маурицио Сарри решил заменить итальянца, подписав 36-летнего Рейну.

В минувшем сезоне голкипер «россонери» провел 12 матчей, пропустил 15 голов и трижды оставлял ворота «сухими». Его контракт с «Миланом» в силе до 30 июня 2021 года.

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