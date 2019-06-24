Моуринью может занять место Бенитеса в «Ньюкасле»

Футбольный клуб «Ньюкасл» начал работу по приглашению нового главного тренера.
Согласно источнику, им может стать бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Также сообщается, что клуб рассматривает помощника Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити» Микеля Артету.
Ранее «Ньюкасл» сообщил об уходе с поста главного тренера Рафаэля Бенитеса. Стороны не смогли договориться о новом контракте.
В минувшем сезоне команда заняла 13-е место в таблице АПЛ.
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