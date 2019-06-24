Моуринью может занять место Бенитеса в «Ньюкасле» - Советский спорт
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24 июня 2019 16:43ФутболГичунцев Артур

Моуринью может занять место Бенитеса в «Ньюкасле»

Об этом сообщает The Sun.

Футбольный клуб «Ньюкасл» начал работу по приглашению нового главного тренера.

Согласно источнику, им может стать бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Также сообщается, что клуб рассматривает помощника Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити» Микеля Артету.

Ранее «Ньюкасл» сообщил об уходе с поста главного тренера Рафаэля Бенитеса. Стороны не смогли договориться о новом контракте.

В минувшем сезоне команда заняла 13-е место в таблице АПЛ.

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