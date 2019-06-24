Футболисты украинского клуба поддержали антироссийскую акцию (фото) - Советский спорт
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24 июня 2019 18:27Футбол

Футболисты украинского клуба поддержали антироссийскую акцию (фото)

Ранее президент РФ Владимир Путин приостановил полеты в Грузию из-за беспорядков в столице.

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Футболисты украинской «Ворсклы» поддержали антироссийскую акцию грузинских клубов, сделав фото с соответствующим баннером.

Как видно на снимке, грузинский футболист «Ворсклы» Андро Гиоргадзе держит плакат, на котором написано: «20% моей страны оккупированы Россией».

Ранее эту акцию провели «Торпедо» (Кутаиси) и тбилисский «Локомотив».

Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагировать

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