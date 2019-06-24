Мурило, Гилерме и Кварацхелия прибыли на сбор «Локомотива»

Девять игроков «Локомотива» прибыли на сбор команды в Австрию, сообщает пресс-служба москвичей.
Среди них полузащитник «Рустави» Хвича Кварацхелия, который выступает за клуб на правах аренды до 30 июня 2019 года, новичок Мурило, которого главный тренер железнодорожников Юрий Семин не хотел брать на сбор, а также вратарь Маринато Гилерме, который, по слухам, готов покинуть клуб в нынешнее трансферное окно.
Кроме них к команде присоединились защитник Соломон Кверквелия и Мацей Рыбус, полузащитники Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и нападающий Федор Смолов.
Ранее все они получили дополнительный отпуск из-за участия в матчах национальный сборных.
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