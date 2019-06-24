Тунис и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций

В матче первого тура группового этапа Кубка африканский наций Тунис сыграл вничью с Анголой – 1:1.
На 34-й минуте Юссеф Мсакни реализовал пенальти, на 73-й Джалма сравнял счет.
В составе сборной Анголы весь матч провел экс-игрок «Ростов» Баштуш.
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