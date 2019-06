Тунис и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций

В матче первого тура группового этапа Кубка африканский наций Тунис сыграл вничью с Анголой – 1:1.

На 34-й минуте Юссеф Мсакни реализовал пенальти, на 73-й Джалма сравнял счет.

В составе сборной Анголы весь матч провел экс-игрок «Ростов» Баштуш.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCON2019 #TUNANG pic.twitter.com/kPVUTKNPND