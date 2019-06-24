Экс-игрок «Ростова» покинул «Карпаты» из-за квартирного вопроса - Советский спорт
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24 июня 2019 22:13ФутболКоноплев Александр

Экс-игрок «Ростова» покинул «Карпаты» из-за квартирного вопроса

Футболист серьезно рискует.

Сенегальский защитник Папа Гуйе покинул «Карпаты». Как сообщил исполнительный директор львовян Ростислав Ящишин, футболист обиделся на клуб из-за аренды квартиры.

– Во время нашей первой беседы с Папой, Онгла и Понде они попросили оплатить им аренду квартир. Я открываю контракт, а там ни одного слова об этом. Хотя в некоторых такой пункт есть. Папа говорит: «А мы договаривались с агентами и вице-президентом». Но этого не прописано в контракте. С одной стороны – это неправильно, с другой – ситуация такова, что игроков надо поддержать любым способом. И мне удалось найти деньги в таких размерах, в которых эта сумма в контракте прописана. Звоню Понде – тот пришел, забрал, поблагодарил, ушел. Звоню к Папе, он спрашивает: «Сколько». Говорю: «Как и во всех других». И выслушиваю монолог, аренда его квартиры стоит в три с половиной раза больше, чем у других. И хочет, чтобы мы оплатили полностью. Чувак, ты не хочешь подумать? У тебя в контракте вообще ничего не пишет. И слышу: «Я не буду эти деньги брать».

Теоретически можно было бы найти деньги на полную аренду квартиры, но я этого не собирался делать. Не хотел выделять его среди других. Один футболист спокойно живет с женщиной и ребенком в двухкомнатной квартире, а Папа снимает пентхаус. Хочешь крутые условия – пожалуйста, но клуб будет тебе помогать ровно так же, как и другим игрокам.

Прошло две недели, сыграли с «Арсеналом» и должны были играть с «Волынью». Приезжаем на базу, а его нет – уехал. Почему? Потому что заплатили за квартиру. Кто идиот в той ситуации? Он самовольно покинул расположение команды, подвергается очень серьезным санкциям. Контракт его еще продолжается – до 30 июня. Ему заплатили за все время, что он здесь был, пока не поехал. Мы рассуждали, чтобы продлить с ним контракт до зимы и поднять этот вопрос. Все его документы здесь. Не исключено, что обратимся в суд, – приводит слова Ящишина «Трибуна».

В 2016 году Гуйе сыграл пять матчей за «Ростов».

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