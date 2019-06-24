Игрок «Вольфсбурга» находится на просмотре в «Спартаке» - Советский спорт
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24 июня 2019 22:39ФутболКоноплев Александр

Игрок «Вольфсбурга» находится на просмотре в «Спартаке»

Трансферная стоимость игрока составляет 75 тысяч евро.

Полузащитник Кенту-Малькольм Баду прибыл в расположение «Спартака», утверждает Sportbuzzer. 22-летний футболист «Вольфсбурга» находится на просмотре в московском клубе.

Баду – клиент футбольного агентства TEAMZONEsports, которое ранее возглавлял генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Уроженец Берлина с ганскими корнями выступал за юношеские сборные Германии. За первую команду «Вольфсбурга» вингер еще не играл.

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