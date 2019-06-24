Игрок «Вольфсбурга» находится на просмотре в «Спартаке»

Полузащитник Кенту-Малькольм Баду прибыл в расположение «Спартака», утверждает Sportbuzzer. 22-летний футболист «Вольфсбурга» находится на просмотре в московском клубе.
Баду – клиент футбольного агентства TEAMZONEsports, которое ранее возглавлял генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
Уроженец Берлина с ганскими корнями выступал за юношеские сборные Германии. За первую команду «Вольфсбурга» вингер еще не играл.
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