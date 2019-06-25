Андрей Бутенко: Российские судьи практически готовы к работе с использованием системы VAR Андрей Бутенко дал интервью «Советскому спорту».

Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко в интервью «Советскому спорту» рассказал о введении системы VAR в России.

«Совершенно точно, что идет колоссальная подготовка к этому, уже проделана огромная работа под руководством Леонида Калошина, который находится в постоянном контакте с ФИФА и УЕФА, – сказал Бутенко. – Калошин не только консультирует, но и проводит практические занятия с нашими арбитрами. На мой взгляд, российские судьи практически готовы к работе с использованием системы VAR. И лично я – двумя руками и ногами за скорейшее ее введение.

Конкретные же сроки начала функционирования системы в российском футболе зависят от вышестоящих организаций – РФС и РПЛ. Что касается использования VAR в полуфиналах и финале Кубка России минувшей весной, считаю, работа видеоарбитров была очень гармоничной: они не надоедали, не вылезали, что называется, из штанов, лишь бы показать свою важность».

Полностью интервью с Бутенко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.