ФИФА: Антироссийские лозунги в Грузии? Вопрос в компетенции местного руководящего органа Игроки грузинских клубов вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами.

Международная федерация футбола (ФИФА) не получила официальную информацию об акции игроков грузинских клубов, которые вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами.

«Вопрос, вероятно, входит в компетенцию соответствующего местного руководящего органа», – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы федерации.

Напомним, в 19-м туре чемпионата Грузии три клуба – «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» – вышли на поле в майках с антироссийскими надписями.

Причиной антироссийских настроений в Грузии стал скандал с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который на прошлой неделе принял участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси и вел заседание из кресла председателя парламента Грузии.