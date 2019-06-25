«Спартак» подтвердил, что просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду 22-летний немец может играть на любой позиции на правом фланге.

Полузащитник Кенту Малькольм Баду находится на просмотре в «Спартаке», сообщает официальный сайт клуба.

22-летний немец тренируется с красно-белыми на сборе команды в Австрии. В прошлом сезоне Баду выступал за вторую команду «Вольфсбурга». В 11 матчах он забил один гол и сделал две результативные передачи.

Баду привлекался в юношеские и молодежную сборные Германии. При этом у него также есть гражданство Ганы. Он может играть на любой позиции на правом фланге.

Добавим, что немец является клиентом агентства TZS, которым ранее руководил нынешний гендиректор «Спартака» Томас Цорн.

Напомним, в Австрии «Спартак» примет участие в предсезонном турнире, в первом матче которого сыграет 26 июня с «Ростовом».