«Спартак» подтвердил, что просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду

Полузащитник Кенту Малькольм Баду находится на просмотре в «Спартаке», сообщает официальный сайт клуба.
22-летний немец тренируется с красно-белыми на сборе команды в Австрии. В прошлом сезоне Баду выступал за вторую команду «Вольфсбурга». В 11 матчах он забил один гол и сделал две результативные передачи.
Баду привлекался в юношеские и молодежную сборные Германии. При этом у него также есть гражданство Ганы. Он может играть на любой позиции на правом фланге.
Добавим, что немец является клиентом агентства TZS, которым ранее руководил нынешний гендиректор «Спартака» Томас Цорн.
Напомним, в Австрии «Спартак» примет участие в предсезонном турнире, в первом матче которого сыграет 26 июня с «Ростовом».
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