Три немецких клуба ведут борьбу за экс-игрока «Краснодара» Жирова

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.
По информации источника, им интересуются «Штутгарт», «Нюрнберг» и «Гамбург».
В минувшем сезоне 28-летний футболист отыграл бундеслиге 18 матчей и забил два гола.
Ранее Жиров выступал за «Динамо» (Барнаул), «Волгарь», «Анжи», «Томь» и «Краснодар».
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