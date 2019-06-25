Три немецких клуба ведут борьбу за экс-игрока «Краснодара» Жирова - Советский спорт
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25 июня 2019 17:05ФутболГичунцев Артур

Три немецких клуба ведут борьбу за экс-игрока «Краснодара» Жирова

Об этом сообщает Transfermarkt.

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

По информации источника, им интересуются «Штутгарт», «Нюрнберг» и «Гамбург».

В минувшем сезоне 28-летний футболист отыграл бундеслиге 18 матчей и забил два гола.

Ранее Жиров выступал за «Динамо» (Барнаул), «Волгарь», «Анжи», «Томь» и «Краснодар».

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