Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке африканских наций

Товарищ Беттман, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой? На днях комиссар НХЛ Гари Беттман заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.

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Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения Мария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.

Хватит хоккею кормить циничных барыг из МОК! Жесткая колонка Славина Наш обозреватель реагирует на заявление комиссара НХЛ Гари Беттмана и считает, что обновленный Кубок мира вполне способен заменить Олимпийские игры.

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