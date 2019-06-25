Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке африканских наций

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций Камерун обыграл сборную Гвинеи-Бисау – 2:0.
На 66-й минуте Банана Яя открыл счет, а на 69-й Стефан Баокен удвоил преимущество «неукротимых львов». Камерунский защитник «Мариуполя» Джойским Дава провел весь матч.
Напомним, что сборную Камеруна тренирует Кларенс Зеедорф.
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