Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке африканских наций - Советский спорт
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25 июня 2019 21:50ФутболКоноплев Александр

Камерун обыграл Гвинею-Бисау на Кубке африканских наций

Команда Зеедорфа начала с победы.

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций Камерун обыграл сборную Гвинеи-Бисау – 2:0.

На 66-й минуте Банана Яя открыл счет, а на 69-й Стефан Баокен удвоил преимущество «неукротимых львов». Камерунский защитник «Мариуполя» Джойским Дава провел весь матч.

Напомним, что сборную Камеруна тренирует Кларенс Зеедорф.

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