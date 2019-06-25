Джорджевич, Ракицкий и Спаич – в списке 33 лучших игроков чемпионата России

В среду Российский футбольный союз назовет игрока года и фамилии 33 лучших игроков минувшего сезона российской премьер-лиги. Сайт bookmaker-ratings.ru опубликовал лауреатов на день раньше.
В список 33 лучших вошли восемь футболистов «Зенита», по шесть игроков «Краснодара» и «Локомотива». 13 человек – легионеры.
Лучшим игроком года назовут Артема Дзюбу, утверждает источник.
Список 33 лучших футболистов РПЛ-2018/19:
вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив») и Андрей Лунев («Зенит»);
правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив») и Сергей Петров («Краснодар»);
правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит», Сербия), Андрей Семенов («Ахмат») и Максим Беляев («Арсенал»);
левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит», Украина) и Урош Спаич («Краснодар», Сербия);
левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин») и Кристиан Рамирес («Краснодар», Эквадор);
опорные полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА, Хорватия) и Магомед Оздоев («Зенит»);
правые полузащитники: Вандерсон («Краснодар», Бразилия), Алексей Миранчук («Локомотив») и Алексей Ионов («Ростов»);
центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив», Польша), Роман Зобнин («Спартак») и Вильмар Барриос («Зенит», Колумбия);
левые полузащитники: Виктор Классон («Краснодар», Швеция), Антон Миранчук («Локомотив») и Резиуан Мирзов («Арсенал»);
правые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Зенит», Иран) и Лука Джорджевич («Арсенал», Черногория);
левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив», Перу) и Зе Луиш («Спартак», Кабо-Верде).