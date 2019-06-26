Адесойе Ойеволе: Изначально думал, что место «Оренбурга» – сразу за лидерами Защитник «Тамбова» дал интервью «Советскому спорту».

Защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе в интервью «Советскому спорту» оценил прошлый сезон, который он провел в «Оренбурге».

– С «Оренбургом» связано много хороших моментов?

– Да, и в премьер-лигу выходили, – сказал Ойеволе, – и с большими командами на равных боролись.

– Какую оценку поставите себе за минувший сезон?

– Твердую четверку.

– А как оцените командный результат? Седьмое место - это почти еврокубки…

– Я изначально думал, что наше место – сразу вслед за лидерами. Где-то с седьмого по десятое. Так и получилось.

Полностью интервью с Ойеволе читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.