Кюрасао сыграл вничью с Ямайкой и вышел в плей-офф Кубка КОНКАКАФ Сальвадор и Гондурас выбыли из турнира.

Сборные Кюрасао и Ямайки стали участниками плей-офф Кубка КОНКАКАФ. В заключительном туре группы C команды сыграли вничью (1:1) на Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе.

Этого результата хватило Ямайке для того, чтобы обеспечить себе выход из группы. А Кюрасао стал вторым благодаря крупной победе Гондураса над Сальвадором (4:0), который остался третьим из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Соперниками Ямайки и Кюрасао станут сборные США и Панамы, которые определят победителя группы D в очном матче в ночь на четверг.

Лос-Анджелес (США)

Кубок КОНКАКАФ

Групповой этап

Группа C

3-й тур

Ямайка – Кюрасао – 1:1 (1:0)

Голы: Николсон, 14 – Гари, 90+3.

Гондурас – Сальвадор – 4:0 (0:0)

Голы: Альварес, 59. Кастильо, 65. Акоста, 75. Исагирре, 90.

Турнирное положение: 1. Ямайка – 5 очков. 2. Кюрасао – 4. 3. Сальвадор – 4. 4. Гондурас – 3.