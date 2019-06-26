Кюрасао сыграл вничью с Ямайкой и вышел в плей-офф Кубка КОНКАКАФ

Сборные Кюрасао и Ямайки стали участниками плей-офф Кубка КОНКАКАФ. В заключительном туре группы C команды сыграли вничью (1:1) на Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе.
Этого результата хватило Ямайке для того, чтобы обеспечить себе выход из группы. А Кюрасао стал вторым благодаря крупной победе Гондураса над Сальвадором (4:0), который остался третьим из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Соперниками Ямайки и Кюрасао станут сборные США и Панамы, которые определят победителя группы D в очном матче в ночь на четверг.
Лос-Анджелес (США)
Кубок КОНКАКАФ
Групповой этап
Группа C
3-й тур
Ямайка – Кюрасао – 1:1 (1:0)
Голы: Николсон, 14 – Гари, 90+3.
Гондурас – Сальвадор – 4:0 (0:0)
Голы: Альварес, 59. Кастильо, 65. Акоста, 75. Исагирре, 90.
Турнирное положение: 1. Ямайка – 5 очков. 2. Кюрасао – 4. 3. Сальвадор – 4. 4. Гондурас – 3.
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