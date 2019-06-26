Николай Рассказов: Надеюсь, в новом сезоне забью не один гол В прошлом сезоне защитник дебютировал за «Спартак» и забил свой первый гол за команду.

Защитник «Спартака» Николай Рассказов назвал задачи, которые ставит перед собой на предстоящий сезон.

«Надеюсь, забью не один гол, принесу как можно больше пользы команде, – сказал 21-летний игрок обороны в интервью клубной пресс-службе. – Наша задача – занимать высокие места. Моя задача – надежно играть в обороне, забить как можно больше голов и делать голевые передачи».

Напомним, в прошлом сезоне Рассказов дебютировал в основном составе «Спартака», выйдя на замену 8 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом (2:3).

21 апреля в матче с «Енисеем» Рассказов забил свой первый гол за красно-белых. В этой же игре он получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона.