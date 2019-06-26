«Чайка» проведет следующий сезон на «Ростов-Арене» «Чайка» из села Песчанокопское будет проводить домашние матчи в первенстве ФНЛ на «Ростов-Арене».

«Футбольный Клуб «Чайка» благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне-2019/2020 стал один из лучших стадионов России – «Ростов-Арена», - говорится в сообщении официального сайта клуба.

Напомним, в сезоне-2018/19 «Чайка» выиграла турнир первенства ПФЛ в зоне «Юг» и добилась повышения в классе.

В конце мая клуб прошел лицензирование РФС для участия в чемпионате ФНЛ.