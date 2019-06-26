«Чайка» проведет следующий сезон на «Ростов-Арене»

«Футбольный Клуб «Чайка» благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне-2019/2020 стал один из лучших стадионов России – «Ростов-Арена», - говорится в сообщении официального сайта клуба.
Напомним, в сезоне-2018/19 «Чайка» выиграла турнир первенства ПФЛ в зоне «Юг» и добилась повышения в классе.
В конце мая клуб прошел лицензирование РФС для участия в чемпионате ФНЛ.
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