«Чайка» проведет следующий сезон на «Ростов-Арене» - Советский спорт
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26 июня 2019 13:20ФутболСпирин Дмитрий

«Чайка» проведет следующий сезон на «Ростов-Арене»

«Чайка» из села Песчанокопское будет проводить домашние матчи в первенстве ФНЛ на «Ростов-Арене».

«Футбольный Клуб «Чайка» благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне-2019/2020 стал один из лучших стадионов России – «Ростов-Арена», - говорится в сообщении официального сайта клуба.

Напомним, в сезоне-2018/19 «Чайка» выиграла турнир первенства ПФЛ в зоне «Юг» и добилась повышения в классе.

В конце мая клуб прошел лицензирование РФС для участия в чемпионате ФНЛ.

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