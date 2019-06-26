Виейра вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла»

Как сообщает The Telegraph, 43-летний французский специалист вошел в список основных претендентов на пост главного тренера «Ньюкасла» в следующем сезоне.
Напомним, что руководство английского клуба также рассматривает кандидатуры главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда и ассистента Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.
Ранее стало известно, что испанский специалист Рафаэль Бенитес не смог договорится с руководством «Ньюкасла» о продлении контракта.
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