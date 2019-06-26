«Спартак» проиграл «Ростову» в матче предсезонного турнира в Австрии

В составе ростовского клуба голами отметились Дмитрий Полоз (3-я минута) и Александр Саплинов (32). Видео голов здесь.
Добавим, что на 70-й минуте встречи на поле появился новичок «Спартака» – аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
В следующем матче на сборах в Австрии «Спартак» 30 июня сыграет против ЦСКА, а «Ростов» в тот же день встретится с «Краснодаром».
«Ростов» – «Спартак» – 2:0 (2:0)
Голы: Полоз, 3; Саплинов, 32
«Ростов»: Песьяков – Логашов (Осинов, 60), Чистяков, Хаджикадунич (Сигурдссон, 61), Чернов (Мамин, 46) – Байрамян (Гацкан, 46), Глебов (Черкес, 78), Попов (Вебер, 46) – Саплинов (Эннин, 46), Полоз (Ионов, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 52)
«Спартак»: Максименко (Ребров, 46) – Ещенко (Рассказов, 62), Кутепов (Жиго, 62), Гапонов (Джикия, 46), Айртон (Мельгарехо, 46) – Гулиев (Фернандо, 46), Умяров (Игнатов, 46; Зобнин, 70) – Глушенков (Ломовицкий, 46; С. Бакаев, 70), Ананидзе (Ханни, 46), Мелкадзе (Ташаев, 46) – Зе Луиш (Луис Адриано, 46; Понсе, 70)
Предупреждения: Эннин, 87 – Джикия, 89
Судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)
26 июня. Пеллау. Стадион «Шпортплац ТСВ Пеллау»