«Спартак» проиграл «Ростову» в матче предсезонного турнира в Австрии - Советский спорт
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26 июня 2019 20:52Футбол

«Спартак» проиграл «Ростову» в матче предсезонного турнира в Австрии

Футболисты «Спартака» уступили «Ростову» в контрольном матче, который прошел в австрийском Пеллау, со счетом 0:2.

В составе ростовского клуба голами отметились Дмитрий Полоз (3-я минута) и Александр Саплинов (32). Видео голов здесь.

Добавим, что на 70-й минуте встречи на поле появился новичок «Спартака» – аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

В следующем матче на сборах в Австрии «Спартак» 30 июня сыграет против ЦСКА, а «Ростов» в тот же день встретится с «Краснодаром».

«Ростов» – «Спартак» – 2:0 (2:0)

Голы: Полоз, 3; Саплинов, 32

«Ростов»: Песьяков – Логашов (Осинов, 60), Чистяков, Хаджикадунич (Сигурдссон, 61), Чернов (Мамин, 46) – Байрамян (Гацкан, 46), Глебов (Черкес, 78), Попов (Вебер, 46) – Саплинов (Эннин, 46), Полоз (Ионов, 46), Сигурдарсон (Шомуродов, 52)

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46) – Ещенко (Рассказов, 62), Кутепов (Жиго, 62), Гапонов (Джикия, 46), Айртон (Мельгарехо, 46) – Гулиев (Фернандо, 46), Умяров (Игнатов, 46; Зобнин, 70) – Глушенков (Ломовицкий, 46; С. Бакаев, 70), Ананидзе (Ханни, 46), Мелкадзе (Ташаев, 46) – Зе Луиш (Луис Адриано, 46; Понсе, 70)

Предупреждения: Эннин, 87 – Джикия, 89

Судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)

26 июня. Пеллау. Стадион «Шпортплац ТСВ Пеллау»

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