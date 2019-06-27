Марк-Андре тер Штеген – Силлессену: С нетерпением жду возможности сыграть против тебя

- Настоящий профессионал, хороший партнер по команде и друг. Мне нравилось работать вместе с Яспером. В последние три года всегда упорная работа и удачные воспоминания. Удачи в твоем новом испытании. И я с нетерпением жду возможности сыграть против тебя в следующем сезоне, - написал тер Штеген в своем Twitter.
Напомним, что переход Силлессена обошелся «Валенсии» в 35 миллионов евро, а контракт с голландским голкипером был подписан до лета 2023 года.
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