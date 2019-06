Марк-Андре тер Штеген – Силлессену: С нетерпением жду возможности сыграть против тебя

- Настоящий профессионал, хороший партнер по команде и друг. Мне нравилось работать вместе с Яспером. В последние три года всегда упорная работа и удачные воспоминания. Удачи в твоем новом испытании. И я с нетерпением жду возможности сыграть против тебя в следующем сезоне, - написал тер Штеген в своем Twitter.

Напомним, что переход Силлессена обошелся «Валенсии» в 35 миллионов евро, а контракт с голландским голкипером был подписан до лета 2023 года.

A serious professional, good teammate and friend. I enjoyed working together these past 3 years with you Jasper, always hard work and successful memories. Good luck with your new challenge and I look forward to playing against you next season. Fuerte abrazo @jaspercillessen ! 👊🏻 pic.twitter.com/t2CQDWAAUu