Сын Джорджа Веа будет играть за «Лилль»

19-летний футболист заключит с «Лиллем» контракт на пять лет. Сумма трансфера может составить от 7 до 10 миллионов евро.
В начале января 2019 года Веа перешел на правах аренды в «Селтик». В 11 матчах чемпионата Шотландии он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Тимоти Веа — сын обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа.
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