Сын Джорджа Веа будет играть за «Лилль» Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа будет выступать за «Лилль», сообщает RMC Sport.

19-летний футболист заключит с «Лиллем» контракт на пять лет. Сумма трансфера может составить от 7 до 10 миллионов евро.

В начале января 2019 года Веа перешел на правах аренды в «Селтик». В 11 матчах чемпионата Шотландии он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Тимоти Веа — сын обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа.