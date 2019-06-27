Сын Джорджа Веа будет играть за «Лилль» - Советский спорт
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27 июня 2019 07:13ФутболСпирин Дмитрий

Сын Джорджа Веа будет играть за «Лилль»

Нападающий «ПСЖ» Тимоти Веа будет выступать за «Лилль», сообщает RMC Sport.

19-летний футболист заключит с «Лиллем» контракт на пять лет. Сумма трансфера может составить от 7 до 10 миллионов евро.

В начале января 2019 года Веа перешел на правах аренды в «Селтик». В 11 матчах чемпионата Шотландии он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Тимоти Веа — сын обладателя «Золотого мяча» 1995 года Джорджа Веа.

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