«Челси» планирует выкупить Ковачича у «Реала»

Стороны близки к договоренности о трансфере за 50 миллионов евро включая все бонусы, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
В прошедшем сезоне Ковачич провел 51 матч и отдал два голевых паса. Он играл за «Челси» на правах аренды.
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