Александр Глеб: «Барселона» продала Деку и Роналдиньо, чтобы они не травмировали Месси - Советский спорт
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27 июня 2019 11:35ФутболЛипкин Антон

Александр Глеб: «Барселона» продала Деку и Роналдиньо, чтобы они не травмировали Месси

В 2008 году каталонцы продали португальца и бразильца.

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о том, почему в 2008 году каталонцы продали полузащитников Роналдиньо и Деку.

«Они пришли на тренировку пьяными, – приводит слова Глеба «Газета.Ru» со ссылкой на Goal.com. – Вот почему их продали. Потому что в «Барселоне» боялись, что они травмируют Месси».

Отметим, что Глеб перешел в «Барселону» в июле 2008 года. В 36 матчах за команду он сделал три результативные передачи. После этого клуб трижды отдавал белоруса в аренду: в «Штутгарт», «Бирмингем» и «Вольфсбург».

Добавим, что Деку выступила за «Барселону» с 2004 по 2008 годы, Роналдиньо – с 2003-го по 2008-й.

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