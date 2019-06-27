Александр Глеб: «Барселона» продала Деку и Роналдиньо, чтобы они не травмировали Месси В 2008 году каталонцы продали португальца и бразильца.

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о том, почему в 2008 году каталонцы продали полузащитников Роналдиньо и Деку.

«Они пришли на тренировку пьяными, – приводит слова Глеба «Газета.Ru» со ссылкой на Goal.com. – Вот почему их продали. Потому что в «Барселоне» боялись, что они травмируют Месси».

Отметим, что Глеб перешел в «Барселону» в июле 2008 года. В 36 матчах за команду он сделал три результативные передачи. После этого клуб трижды отдавал белоруса в аренду: в «Штутгарт», «Бирмингем» и «Вольфсбург».

Добавим, что Деку выступила за «Барселону» с 2004 по 2008 годы, Роналдиньо – с 2003-го по 2008-й.