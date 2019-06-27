«Енисей» презентовал новую форму на следующий сезон, представив видеоролик с супергероями - Советский спорт
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27 июня 2019 13:54ФутболГичунцев Артур

«Енисей» презентовал новую форму на следующий сезон, представив видеоролик с супергероями

В минувшем сезоне команда заняла 16-е место в таблице РПЛ и вылетела в ФНЛ.

Пресс-служба «Енисея» презентовала новую форму на следующий сезон.

Отмечается, что красноярская команда будет выступать в красных и черных цветах. В клубном Твиттере появилась соответствующая видеозапись.

Добавим, что в первом туре ФНЛ «Енисей» 7 июля сыграет с «Текстильщиком».

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