Массимо Каррера: Увольнение Аллегри удивило больше, чем приглашение Сарри - Советский спорт
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27 июня 2019 18:47Футбол

Массимо Каррера: Увольнение Аллегри удивило больше, чем приглашение Сарри

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что увольнение Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» удивило его больше, чем приглашение на его место Маурицио Сарри.

- Что удивило вас больше? Отставка Аллегри или назначение Сарри на пост главного тренера «Ювентуса»?
- Увольнение Аллегри, так как случилось после стольких побед «Ювентуса» и без конфликтов с руководством и игроками команды.

Принесет ли возвращение Буффона пользу «Ювентусу»? Думаю, да. Это добавит команде преимуществ. В добавок, я считаю, что из него получится готовый тренер для клуба, – приводит ITA Sport Press слова итальянца.

Напомним, что 17 мая «Ювентус» официально объявил об уходе с поста главного тренера команды «Массимилиано Аллегри, с которым клуб не смог договориться о продлении контракта. 16 июня «Ювентус» объявил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

Ранее Каррера заявил, что никогда бы не предал болельщиков «Спартака» и не согласился бы возглавить ЦСКА, если бы ему поступило такое предложение.

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