Дубль Сагитова помог «Рубину» обыграть «Мордовию» - Советский спорт
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27 июня 2019 19:35Футбол

Дубль Сагитова помог «Рубину» обыграть «Мордовию»

Футболисты «Рубина» обыграли «Мордовию» в товарищеском матче со счетом 4:1.

В составе казанской команды голами отметились Артур Сагитов (7-я и 12-я минуты), Вячеслав Подберезкин (18), Павел Могилевец (77).

Добавим, что следующий контрольный матч «Рубин» проведет 30 июня против «Нижнего Новгорода».

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