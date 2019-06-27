Дубль Сагитова помог «Рубину» обыграть «Мордовию»

В составе казанской команды голами отметились Артур Сагитов (7-я и 12-я минуты), Вячеслав Подберезкин (18), Павел Могилевец (77).
Добавим, что следующий контрольный матч «Рубин» проведет 30 июня против «Нижнего Новгорода».
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