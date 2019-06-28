Испания разгромила Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы - Советский спорт
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28 июня 2019 00:26Футбол

Испания разгромила Францию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

Футболисты молодежной сборной Испании (U21) обыграли сверстников из Франции в полуфинале Евро-2019 со счетом 4:1.

В составе испанской команды голами отметились Марк Рока (28-я минута), Микель Оярсабаль (45+5), Даниэль Ольмо (47) и Борха Майораль (66). У французской сборной отличился Жан-Филипп Матета (16, пен.).

Таким образом, сборная Испании стала вторым финалистом европейского первенства, который в эти дни проходит в Италии. Ранее в финал турнира пробилась команда Германии, обыгравшая в полуфинальном матче сборную Румынии (4:2).

Евро-2019 (U-21)
1/2 финала

Испания – Франция - 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Матета (16, пен.), 1:1 – Марк Рока (28), 2:1 – Ойарсабаль (45+5, пен.), 3:1 – Ольмо (47), 4:1 – Майораль (66).

Испания: Сивера, Вальехо, Нуньес, Фирпо, Агиррегабириа, Форнальс, Ольмо, Марк Рока, Фабиан Руис (Мерино, 85), Ойарсабаль (Майораль, 63), Себальос (Солер, 74).

Франция: Бернардони, Конате, Дагба (Амьян, 22), Упамекано, Балло, Ауар, Тузар (Дембеле, 58), Иконе, Гендузи, Рен-Аделаид, Матета (Тюрам, 71).

Предупреждения: Фирпо (14), Матета (18), Фабиан Руис (25), Тюрам (81), Агиррегабириа (81), Нуньес (90).

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