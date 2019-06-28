«Милан» не сыграет в Лиге Европы из-за нарушения финансового Fair Play Такое решение принял Спортивно-арбитражный суд.

«Милан» исключен из состава участников Лиги Европы по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает на официальном сайте организации.

Такое решение в Лозанне приняли в связи с нарушением клубом правил финансового Fair Play.

Напомним, год назад УЕФА уже исключал «россонери» из еврокубков, однако через CAS клуб все-таки добился права сыграть в Лиге Европы. Теперь же руководство «Милана» само предложило УЕФА соглашение, при котором команда пропустит евросезон в обмен на отсрочку для урегулирования несоответствий принципам финансового Fair Play.

Таким образом, место «Милана» на групповом этапе Лиги Европы займет «Рома», а со второго квалификационного раунда в турнире выступит «Торино».