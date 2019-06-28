«Уфа» объявила о подписании Гиоргобиани

«Уфа» объявила на официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Николаем Гиоргобиани. Срок действия контракта с 21-летним игроком не называется, при этом клуб сообщил, что он долгосрочный.

Минувший сезон Гиоргобиани, выступающий на позиции атакующего полузащитника, провел в ПФЛ за «Чайку». В 22 матчах он забил два гола, сделал две результативные передачи и помог команде занять первое место в группе «Юг» и получить право на повышение в классе. Кроме того, Гиоргобиани был признан лучшим молодым игроком ПФЛ в группе «Юг».

Гиоргобиани, у которого двойное гражданство – России и Грузии, стал третьим новичком «Уфы» после полузащитника Даниила Фомина и форварда Андрея Козлова.