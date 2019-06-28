Венесуэла – Аргентина. Мартинес открыл счет с паса Агуэро (видео)

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На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф «Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.

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