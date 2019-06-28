Венесуэла – Аргентина. Мартинес открыл счет с паса Агуэро (видео)

В четвертьфинальном матче Кубка Америки Венесуэла – Аргентина открыт счет.
На 10-й минуте отличился нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес. Это его шестой гол в десятом матче за «альбиселесте».
Результативный пас отдал форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
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