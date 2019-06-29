Лионель Месси: У Аргентины не возникло проблем в обороне в матче с Венесуэлой Аргентина победила Венесуэлу и вышла на Бразилию.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Венесуэлой (2:0) в матче ¼ финала Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

«Думаю, команда показала солидную игру, – приводит слова 32-летнего нападающего официальный сайт сборной Аргентины. – Это очень трудный турнир, где каждый может победить каждого. Сегодня мы выглядели здорово, в обороне у нас не было проблем.

Мы не предоставили сопернику свободного пространства, когда они хотели его получить и стремились найти возможность убежать в контратаки».

Напомним, голы в матче забили форвард Лаутаро Мартинес и полузащитник Джованни Ло Чельсо.

Теперь в ½ финала Аргентина сыграет с Бразилией. Матч пройдет 2 июля в Белу-Оризонти.