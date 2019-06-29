Лионель Месси: У Аргентины не возникло проблем в обороне в матче с Венесуэлой

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Венесуэлой (2:0) в матче ¼ финала Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.
«Думаю, команда показала солидную игру, – приводит слова 32-летнего нападающего официальный сайт сборной Аргентины. – Это очень трудный турнир, где каждый может победить каждого. Сегодня мы выглядели здорово, в обороне у нас не было проблем.
Мы не предоставили сопернику свободного пространства, когда они хотели его получить и стремились найти возможность убежать в контратаки».
Напомним, голы в матче забили форвард Лаутаро Мартинес и полузащитник Джованни Ло Чельсо.
Теперь в ½ финала Аргентина сыграет с Бразилией. Матч пройдет 2 июля в Белу-Оризонти.
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу. Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за суткиРассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. «Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе. Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого. Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича. Ребус «Авангарда»: «ястребы» подписали скитальца из НХЛЭто Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Что еще о нем известно? Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6. Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки. Как идти по такой сетке? Шараповой досталось на УимблдонеВ пятницу в Лондоне прошла жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Своих соперников по первому раунду узнали 14 россиян, пробившихся в основу Уимблдона. «Советский спорт» изучил сетки чемпионата. Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Захват с юга: «Краснодар» вслед за «Ростовом» обыграл московского грандаВо втором матче предсезонного турнира в Австрии «быки» взяли верх над ЦСКА Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд. Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось. Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде. Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо! Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. Репортаж с тренировки «Спартака»: они отрабатывают обнимашкиНа предсезонном турнире в Австрии близится к завершению второй выходной. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу?«Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?