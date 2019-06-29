Серхио Агуэро: Аргентина прибавила в последних матчах - Советский спорт
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29 июня 2019 07:41ФутболЛипкин Антон

Серхио Агуэро: Аргентина прибавила в последних матчах

Аргентина победила Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки на Бразилию.

Форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал победу над Венесуэлой (2:0) в матче ¼ финала Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Теперь 2 июля в Белу-Оризонти Аргентина сыграет в полуфинале турнира с Бразилией.

«Мы понимали, что игра будет не из простых, – приводит слова 31-летнего аргентинца официальный твиттер команды. – Мы намерены продолжать играть так же и дальше. Думаю, в последних матчах мы показали, что прибавили».

Напомним, Аргентина начала турнир с поражения от Колумбии (0:2), после чего сыграла вничью с Парагваем (1:1) и перед заключительным туром группового этапа оставалась на последнем месте. Однако победа над Катаром позволила ей выйти в ¼ финала со второго места.

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