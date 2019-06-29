Лионель Месси: Это не лучший Кубок Америки для меня, но хорошо играть на таких полях – сложно Аргентина победила Венесуэлу и вышла в ½ финала Кубка Америки.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Венесуэлой (2:0) в матче ¼ финала Кубка Америки на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро высказался о своей игре на турнире.

«Это не лучший Кубок Америки для меня, – приводит Marca слова 32-летнего нападающего. – Но играть на таких полях очень сложно. Они не подходят для хорошего футбола. Газоны в плохом состоянии».

Напомним, Месси провел без замен все четыре матча Аргентины на турнире в Бразилии и отметился одним голом в ворота сборной Парагвая (1:1) на групповом этапе.

Теперь 2 июля в Белу-Оризонти Аргентина сыграет в полуфинале с Бразилией.