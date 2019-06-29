Арташес Арутюнянц: Трансферная политика «Ростова» будет осуществляться в рамках нового лимита

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о новом лимите на легионеров, который будет действовать в премьер-лиге, начиная с сезона-2020/2021.
«Обсуждать лимит нужно было тогда, когда его принимали, – приводит ТАСС слова Арутюнянца. – Сейчас отношусь к лимиту как к свершившемуся факту. Трансферная политика «Ростова» будет осуществляться в рамках нового лимита».
Напомним, по новому лимиту по схеме «8+17» клубы смогут вносить в заявку на сезон не больше восьми иностранцев. При этом ограничения на число легионеров на поле не будет.
На данный момент в «Ростове» десять иностранцев: Мацей Вилюш (Польша), Деннис Хаджикадунич (Швеция), Рагнар Сигурдссон (Исландия), Роман Еременко (Финляндия), Ивелин Попов (Болгария), Матиас Норманн (Норвегия), Бактиер Зайнутдинов (Казахстан), Александр Гацкан (Молдавия), Бьорн Сигурдарсон (Исландия) и Элдор Шомуродов (Узбекистан).
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