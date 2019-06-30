ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта» - Советский спорт
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30 июня 2019 01:50ФутболКоноплев Александр

ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

В последний раз аргентинцы играли за ЦСКА в сезоне-2004/05.

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего «Штутгарта» Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.

Считается, что «Штутгарт» намерен получить за аргентинского футболиста 10 миллионов евро.

Нынешний контракт футболиста заключен до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне он забил два мяча и отдал результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах за швабов.

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