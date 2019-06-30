ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»

ЦСКА готов купить аргентинского нападающего «Штутгарта» Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Считается, что «Штутгарт» намерен получить за аргентинского футболиста 10 миллионов евро.
Нынешний контракт футболиста заключен до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне он забил два мяча и отдал результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах за швабов.
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