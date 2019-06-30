Джон Генри: В следующем сезоне «Ливерпуль» сосредоточится на победе в премьер-лиге - Советский спорт
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30 июня 2019 07:38Футбол

Джон Генри: В следующем сезоне «Ливерпуль» сосредоточится на победе в премьер-лиге

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри рассказал, что в следующем сезоне команда сосредоточится на победе в чемпионате Англии.

- Для меня победа в еврокубке значит больше, чем титул чемпиона Англии, но думаю, что болельщики хотят победы в АПЛ. Уверен, что в следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в премьер-лиге. И у меня есть очень хорошее предчувствие насчет следующего года, - приводит слова Генри Goal.com.

Добавим, что в завершившемся сезоне «Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В чемпионате Англии мерсисайдцы набрали 97 очков и заняли второе место в турнирной таблице АПЛ, уступив ставшему чемпионом «Манчестер Сити» одно очко.

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