Сын Джорджа Веа подписал пятилетний контракт с «Лиллем»

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с форвардом рассчитан на пять лет
Добавим, что 19-летний американец приходится сыном обладателю «Золотого мяча» 1995 года Джорджу Веа, который на данный момент является президентом Либерии.
По информации Goal.com, переход нападающего обошелся «Лиллю» в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать ряд игроков, чтобы заболучить летом защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.
Добавим, что в начале января 2019 года Веа перешел на правах аренды в «Селтик». В 11 матчах чемпионата Шотландии форвард забил три мяча гола и сделал одну результативную передачу.
Отметим, что на счету Веа также восемь матчей в составе сборной США, в которых он забил один гол.
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