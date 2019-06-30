Сын Джорджа Веа подписал пятилетний контракт с «Лиллем» Нападающий «ПСЖ» и сборной США Тимоти Веа подписал контракт с «Лиллем».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с форвардом рассчитан на пять лет

Добавим, что 19-летний американец приходится сыном обладателю «Золотого мяча» 1995 года Джорджу Веа, который на данный момент является президентом Либерии.

По информации Goal.com, переход нападающего обошелся «Лиллю» в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать ряд игроков, чтобы заболучить летом защитника «Аякса» Маттейса де Лигта.

Добавим, что в начале января 2019 года Веа перешел на правах аренды в «Селтик». В 11 матчах чемпионата Шотландии форвард забил три мяча гола и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что на счету Веа также восемь матчей в составе сборной США, в которых он забил один гол.