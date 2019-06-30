Сутормин, которым интересовался «Зенит», объяснил, почему перешел в «Рубин»

Российский хавбек Алексей Сутормин прокомментировал подписание контракта с казанским «Рубином».
«Хорошая команда и коллектив. Надеюсь, адаптация пройдет быстро и к сезону подойдем в полной боевой готовности.
Почему выбрал «Рубин»? Я оказался там, где был нужнее, наверное, где были заинтересованы мной. Я в «Рубине» и счастлив этому. Главная задача – приносить пользу команде», – цитирует игрока Sport24.ru.
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