Сутормин, которым интересовался «Зенит», объяснил, почему перешел в «Рубин» - Советский спорт
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30 июня 2019 20:07ФутболГичунцев Артур

Сутормин, которым интересовался «Зенит», объяснил, почему перешел в «Рубин»

В минувшем сезон он выступал за «Оренбург».

Российский хавбек Алексей Сутормин прокомментировал подписание контракта с казанским «Рубином».

«Хорошая команда и коллектив. Надеюсь, адаптация пройдет быстро и к сезону подойдем в полной боевой готовности.

Почему выбрал «Рубин»? Я оказался там, где был нужнее, наверное, где были заинтересованы мной. Я в «Рубине» и счастлив этому. Главная задача – приносить пользу команде», – цитирует игрока Sport24.ru.

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