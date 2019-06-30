«Локомотив» и «Жилина» сыграли вничью

«Локомотив» на сборах в Австрии сыграл с «Жилиной» – 0:0.
Москвичи сыграли в следующем составе: Гилерме (Коченков, 59), Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус (Лысов, 64), Баринов, Крыховяк (Коломейцев, 68), Жемалетдинов (Магкеев, 78), Ал. Миранчук (Эдер, 66), Ан. Миранчук, Смолов (Тугарев, 75).
Свой следующий матч «Локо» проведет против «Зенита» в Суперкубке России.
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