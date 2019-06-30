«Челси» случайно объявил о переходе Ковачича - Советский спорт
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30 июня 2019 20:39ФутболКоноплев Александр

«Челси» случайно объявил о переходе Ковачича

Фальстарт.

«Челси» в своем мобильном приложении объявил о трансфере полузащитника «Реала» Матео Ковачича. Через некоторое время публикация была удалена.

В прошедшем сезоне Ковачич играл за «Челси» на правах аренды. На его счету два голевых паса в 51 играх за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «синие» заплатят мадридцам 50 миллионов евро.

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