«Челси» случайно объявил о переходе Ковачича

«Челси» в своем мобильном приложении объявил о трансфере полузащитника «Реала» Матео Ковачича. Через некоторое время публикация была удалена.
В прошедшем сезоне Ковачич играл за «Челси» на правах аренды. На его счету два голевых паса в 51 играх за клуб во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «синие» заплатят мадридцам 50 миллионов евро.
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