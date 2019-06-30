«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии - Советский спорт
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30 июня 2019 21:06ФутболКоноплев Александр

«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Для армейцев это второе поражение на турнире.

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в матче второго тура предсезонного турнира в Австрии.

У победителей отличились Зелимхан Бакаев (седьмая минута), Илья Гапонов (58-я), Софьян Ханни (60-й). На 27-й минуте полузащитник красно-белых Александр Ломовицкий срезал мяч в свои ворота.

Армейцы играли в меньшинстве с 44-й минуте – Кирилл Набабкин был удален после стычки с Луисом Адриано

Команды сыграли в следующих составах. «Спартак»: Ребров (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 64), Жиго (Гапонов, 46), Джикия (Кутепов, 22), Айртон (Маслов, 72), Фернандо (Умяров, 72), Зобнин (Гулиев, 61), Ананидзе (Игнатов, 46), З. Бакаев (Мелкадзе, 61), Ломовицкий (Ханни, 46), Луис Адриано (Понсе, 46).

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Шарлия, Васин (Чернов, 46), Набабкин, Ахметов (Бистрович, 61), Обляков (Марадишвили, 61), Бийол (Тикнизян, 46), Нисимура (Н’Диайе), Кучаев (Аванесян), Чалов (Янов, 61).

В первом туре «Спартак» проиграл «Ростову» (0:2), а ЦСКА уступил «Краснодару» (0:1).

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