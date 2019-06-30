«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпение Ноль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.

Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за сутки Рассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться 22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.

Глушаков сбежал в «Ахмат» от алиментов? Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в Грозном – и это не самая хорошая новость для его бывшей супруги Дарьи и двух дочерей футболиста.

Миронов на шоу Бузовой, а Капризов стал отцом – бурное возвращение хоккеистов из отпуска Последние новости из популярных соцсетей.

Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось? Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения Мария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.

Кубок Америки: Бразилия дождалась встречи с Аргентиной в полуфинале Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу в четвертьфинале Copa America, и теперь «альбиселесте» ждет битва гигантов с Бразилией за право сыграть в финале турнира.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России 42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.