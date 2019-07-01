Михаил Вартапетов: У Джикии ушиб бедра, решили поберечь

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов подтвердил информацию, согласно которой защитник москвичей Георгий Джикия получил травму в контрольном матче с ЦСКА (3:1).
«У Джикии ушиб бедра, ничего страшного, решили поберечь, поэтому заменили», – цитирует специалиста ТАСС.
Напомним, российский футболист покинул поле на 22-й минуте. Главный тренер «Спартака» Олег Кононов выпустил на его позицию Илью Кутепова.
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