«Реал» официально объявил о переходе Ковачича в «Челси» - Советский спорт
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01 июля 2019 19:18Футбол

«Реал» официально объявил о переходе Ковачича в «Челси»

Полузащитник «Реала» Ковачич официально стал игроком «Челси».

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, командам удалось договориться о переходе на постоянной основе 25-летнего хорватского хавбека Матео Ковачич.

Как сообщает немецкий портал Transfermarkt, лондонский клуб заплатил за трансфер хорвата 45 миллионов евро.

Отметим, что в минувшее воскресенье пресс-служба «Челси» по ошибке объявила о трансфере полузащитника «Реала» в своем мобильном приложении. Через некоторое время публикация была удалена.

Напомним, что минувший сезон Ковачич провел в «Челси» на правах аренды, сыграв за «синих» 51 матч во всех турнирах и записав на свой счет две результативные передачи.

Добавим, что «Челси» запрещено в ближайшие два трансферных окна подписывать новых игроков, из-за нарушений, связанных с регистрацией несовершеннолетних футболистов. Однако запрет не распространяется на игроков, которые находились в аренде у лондонского клуба.

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