«Реал» официально объявил о переходе Ковачича в «Челси»

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, командам удалось договориться о переходе на постоянной основе 25-летнего хорватского хавбека Матео Ковачич.
Как сообщает немецкий портал Transfermarkt, лондонский клуб заплатил за трансфер хорвата 45 миллионов евро.
Отметим, что в минувшее воскресенье пресс-служба «Челси» по ошибке объявила о трансфере полузащитника «Реала» в своем мобильном приложении. Через некоторое время публикация была удалена.
Напомним, что минувший сезон Ковачич провел в «Челси» на правах аренды, сыграв за «синих» 51 матч во всех турнирах и записав на свой счет две результативные передачи.
Добавим, что «Челси» запрещено в ближайшие два трансферных окна подписывать новых игроков, из-за нарушений, связанных с регистрацией несовершеннолетних футболистов. Однако запрет не распространяется на игроков, которые находились в аренде у лондонского клуба.
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