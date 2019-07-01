Матео Ковачич: Мне понравилось выступать за «Челси» Полузащитник «Челси» Матео Ковачич прокомментировал подписание пятилетний контракт с английским клубом.

- Мне очень понравилось выступать за «Челси», пока я был в аренде, мне комфортно в клубе, и мне нравятся Лондон и АПЛ. Я очень рад, что перешел в клуб на постоянной основе».

У нас был успешный год, мы выиграли Лигу Европы, и я надеюсь, что в будущем тоже внесу существенный вклад в успехи команды, - передает слова полузащитника пресс-служба «Челси».

Ранее пресс-служба «Реала» сообщила, что клубу удалось договориться с английской командой о переходе на постоянной основе 25-летнего хорватского хавбека.

По информации немецкого портала Transfermarkt, лондонский клуб заплатил за трансфер хорвата 45 миллионов евро.

Напомним, что минувший сезон Ковачич провел в «Челси» на правах аренды, сыграв за «синих» 51 матч во всех турнирах и записав на свой счет две результативные передачи.