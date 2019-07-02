«Уфа» продала Пауревича в «Зандхаузен» Хорват провел в «Уфе» четыре с половиной года.

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич продолжит карьеру в «Зандхаузене», который выступает во второй бундеслиге, сообщает официальный сайт российского клуба. Сумма трансфера не сообщается.

ФК «Уфа» и клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен» договорились о трансфере полузащитника Ивана Пауревича.



За наш клуб хорват провел 133 матча и забил 13 голов.



ФК «Уфа» благодарит Ивана за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! 🙁 pic.twitter.com/c6zx7z8SJt — ФК УФА (@UfaFc) July 2, 2019

Пауревич играл за «Уфу» с 2014 по 2016 годы, а спустя полгода, проведенных в «Хаддерсфилде», вернулся в команду. На счету 28-летнего опорного полузащитника 133 матча, 13 голов и 11 голевых передач.

Отметим, что у Пауревича, который является воспитанником дортмундской «Боруссии», есть немецкое гражданство. Ранее он уже выступал во второй бундеслиге за «Фортуну» из Дюссельдорфа.

В завершившемся сезоне «Зандхаузен» избежал вылета в третий дивизион, заняв в турнирной таблице 15-е место.