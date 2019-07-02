«Уфа» продала Пауревича в «Зандхаузен» - Советский спорт
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02 июля 2019 12:19ФутболЛипкин Антон

«Уфа» продала Пауревича в «Зандхаузен»

Хорват провел в «Уфе» четыре с половиной года.

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич продолжит карьеру в «Зандхаузене», который выступает во второй бундеслиге, сообщает официальный сайт российского клуба. Сумма трансфера не сообщается.

Пауревич играл за «Уфу» с 2014 по 2016 годы, а спустя полгода, проведенных в «Хаддерсфилде», вернулся в команду. На счету 28-летнего опорного полузащитника 133 матча, 13 голов и 11 голевых передач.

Отметим, что у Пауревича, который является воспитанником дортмундской «Боруссии», есть немецкое гражданство. Ранее он уже выступал во второй бундеслиге за «Фортуну» из Дюссельдорфа.

В завершившемся сезоне «Зандхаузен» избежал вылета в третий дивизион, заняв в турнирной таблице 15-е место.

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