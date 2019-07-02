Зе Луиш: Останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш попрощался с командой. Сегодня, 2 июля, он покинул столичный клуб и отправился в расположение «Порту».
«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь.
Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так – простите. Спасибо всем и удачи!», – сказал Зе Луиш.
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