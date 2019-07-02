Гендиректор «Спартака» – об уходе Зе Луиша: Успешная сделка, нам не нужно искать замену - Советский спорт
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02 июля 2019 16:31ФутболГичунцев Артур

Гендиректор «Спартака» – об уходе Зе Луиша: Успешная сделка, нам не нужно искать замену

Форвард продолжит карьеру в «Порту».

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн обсудил с клубной пресс-службой продажу нападающего Зе Луиша.

«Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается «Спартака», то для нас это успешная сделка во всех отношениях.

Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у «Браги». Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для «Спартака», так и для российской премьер-лиги в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового fair-play.

При этом нам не нужно искать замену игроку – считаем, что позиция центрального нападающего укомплектована. Клуб продолжит работу на трансферном рынке – нам еще нужно усилиться к старту сезона», – заявил функционер.

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